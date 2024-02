Ожидаемое дополнение для Elden Ring покажут уже сегодня

From Software наконец-то анонсировала показ долгожданного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Разработчики выпустят геймплейный трейлер расширения уже сегодня в 18:00 мск.

Ролик с игровым процессом будет длиться три минуты, о чём сообщили сами разработчики. Похоже, покажут много кадров игрового процесса. Вероятно, назовут даже дату релиза.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

О чём конкретно будет Shadow of the Erdtree, неизвестно. Судя по появившемуся давно первому арту, действие расширения развернётся в недалёком будущем или закинет игроков в прошлое — если судить по состоянию древа Эрд (оно будто сгоревшее) и Микелле — брата-близнеца Малении.