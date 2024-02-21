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Стартовал заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

Стартовал заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»
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В стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера первых трёх эпизодов заключительного сезона мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия». Проект рассказывает об отряде модифицированных клонов, которые ослушались приказа 66 и пустились в бега от галактической Империи.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

В итоге члены команды начинают работать в качестве наёмников и пытаются найти свой путь в быстро меняющейся галактике. Кресло ведущего сценариста мультсериала заняла Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а исполнительного продюсера — Дейв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»).

Всего в третий сезон войдёт 15 эпизодов. Премьера последнего состоится 1 мая.

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Фото: Disney

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