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Продажи Elden Ring превысили 23 млн копий

Продажи Elden Ring превысили 23 млн копий
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Компания Bandai Namco сообщила, что тираж Elden Ring превысил 23 млн копий. Информация об этом появилась в свежем пресс-релизе издателя. Чтобы достичь такого результата, хардкорному экшену потребовалось два года.

Elden Ring получила крайне положительные отзывы от игроков и критиков. Многие называют её лучшей игрой From Software, которая вобрала в себя черты из Dark Souls, Bloodborne и даже Sekiro: Shadows Die Twice.

Вчера авторы показали геймплейный трейлер дополнения для Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Расширение будет масштабным — судя по ролику, в игре появится новый большой регион, а также новые боссы, противники, виды оружия и многое другое.

Релиз дополнения состоится 21 июня, оно стоит $ 40, а в турецком PS Store за DLC просят 999 лир (примерно 3 тыс. рублей).

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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