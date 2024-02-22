Фильм Borderlands официально выйдет в России 8 августа

Прокатчик Global Film объявил, что фильм Borderlands получит официальный прокат в России. Картина выйдет в стране 8 августа, на день раньше, чем в остальном мире.

Кстати, фильм получил незамысловатое название — «Бордерлендс». Дублированный трейлер с профессиональными актёрами также прилагается.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм Borderlands расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Главные роли в ленте исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Джейми Ли Кёртис. Режиссёром ленты выступил Элай Рот.