«Welcome, сказали мы всему миру». Столяров — о французах и американцах на Играх будущего

Руководитель Игр будущего Игорь Столяров рассказал о количестве спортсменов на соревнованиях и заявил, что спортсмены из недружественных стран также стали участниками состязаний.

«В системе аккредитации представители 117 стран, а спортсмены — из 107. Возможно, ещё не все спортсмены присутствуют, мы рассчитываем, что кто-то доедет на вторую неделю, но пока ничего нет. Спортсмены из недружественных стран? Удивительно, да, есть французы, американцы и так далее. Но у нас открытая архитектура соревнований, у нас же клубный формат, мы всё время это провозглашаем, что у нас игры без границ и политических барьеров. Мы про спорт, мы про состязательность, мы про здоровый дух конкуренции. Поэтому, извините за англицизм, welcome, сказали мы всему миру. И они приехали», – передаёт слова Столярова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Игры будущего продлятся до 3 марта в Казани. Мероприятие показывают не только в интернете, но и в эфире Первого канала на российском телевидении.