Дмитрий Чернышенко сравнил Игры будущего с Олимпиадой

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высказался о значимости Игр будущего, стартовавших в Казани.

«Знаете, значение этого события сложно переоценить, и о нём будут, я думаю, вспоминать и оценивать ещё многие десятилетия. Когда-то в конце XIX века барон Пьер де Кубертен создал из существующих античных видов спорта новый продукт, вдохнул в него ценности, и олимпийское движение уже не одну сотню лет движется по планете. Так и мы с вами сейчас являемся свидетелями рождения нового формата», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата».

Напомним, 21 февраля состоялось открытие Игр будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта. Групповые этапы в некоторых видах спорта начались ещё раньше, 19 февраля.