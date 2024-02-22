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Выживач Sons of the Forest вышел из раннего доступа — спустя год после релиза

Выживач Sons of the Forest вышел из раннего доступа — спустя год после релиза
Аудио-версия:
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22 февраля студия Endnight Games выпустила обновление 1.0 для выживача Sons of the Forest. Игра официально вышла из раннего доступа — спустя год после запуска проекта в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Endnight Games.

Вместе с выходом патча в Sons of the Forest добавили дополнительные способы передвижения по острову, новое оружие, броню и другой контент, а также расширили сюжет и улучшили оптимизацию. Кроме того, к актёрскому составу игры присоединился Шон Эшмор — звезда Quantum Break и Alan Wake 2. Он исполнил роль Тимми — одного из выживших, которого можно найти в пещере во время битвы с монстром.

Разработчики продолжат развивать Sons of the Forest и после релиза версии 1.0. В дальнейшем выживач также доберётся до консолей, однако создатели пока не называют даже примерной даты выхода порта на другие платформы.

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