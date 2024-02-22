Нагорный рассказал, почему испытывал волнение за проект Игр будущего

Олимпийский чемпион и глава Всероссийского детско-юношеского движение «Юнармия» Никита Нагорный рассказал, за что переживал перед стартом Игр будущего.

«Есть волнение в целом за Игры Будущего как за проект. Было вложено много сил и труда, большое количество ресурсов было задействовано. Приехали главы государств, также мы услышали вчера, что Игры Будущего будут продолжаться. Очень насыщенная программа ещё впереди предстоит. Поэтому волнение ещё какое-то время будет. Был большой этап подготовки, отборов спортсменов. Уже сейчас мы видим большой спрос. Думаю, в следующего году будет ещё больше заявок на участие в Играх Будущего. Мы надеемся, что все наши фиджитал спортсмены победили», — приводит слова Нагорного Metaraitangs.

Напомним, что Игры будущего в Казани продлятся до 3 марта. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине, основанный на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.