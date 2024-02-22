Валиева: Игры будущего — огромная заслуга президента Путина, я ему безумно благодарна

Российская фигуристка Камила Валиева выразила благодарность президенту России Владимиру Путину в связи с проведением Игр будущего в Казани.

«Россия — первая страна, которая устраивает такой международный турнир. И в этом огромная заслуга нашего президента. Я ему безумно благодарна», — сказала Валиева в видео, опубликованном в её соцсетях.

Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт. 21 февраля состоялось открытие Игр будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта. Групповые этапы в некоторых видах спорта начались ещё раньше, 19 февраля.