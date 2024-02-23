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Расписание соревнований и матчей Игр будущего 2024 на пятницу, 23 февраля

Расписание Игр будущего в Казани на 23 февраля — финал в хоккее и старт Counter-Strike 2
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В пятницу, 23 февраля, в Казани пройдёт очередная серия матчей в рамках соревновательной программы Игр будущего – 2024.

Сегодня станут известны сразу три чемпиона Игр — в фиджитал-хоккее, фиджитал-единоборствах и кибатлетике. В то же время игроки в Counter-Strike 2 проведут первые матчи групповой стадии.

Расписание турнира по CS 2 + лазертаг на Играх будущего 23 февраля:

  • 9:30. Группа А, Looking For 0rg (Россия) — Zero Tenacity (Босния и Герцеговина);
  • 12:45. Группа А, Ramboot R10 (Испания) — HOTU (Россия);

Расписание турнира по Миру танков на Играх будущего 23 февраля:

  • 12:00. 1/4 финала, Synergy.0ilGas (Россия) — WhoCares? (Россия);
  • 14:30. 1/4 финала, SOLNCE (Россия) — Rise (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 23 февраля:

  • 13:00. Группа А, UNICS (Россия) — Phoenix AZE (Азербайджан);
  • 14:05. Группа B. I'm Possible (Международная) — LES GUEPARDS (Бенин);
  • 16:00. Группа А. R10 Team USA (США) — Partizan Esports (Сербия);
  • 17:05. Группа B. URAL BASKET (Россия) — Dangerous (Черногория).

Расписание турнира по Dota 2 на Играх будущего 23 февраля:

  • 13:00. Полуфинал, LGD Gaming (Китай) — Invictus Gaming (Китай);
  • 16:20. Полуфинал, Xtreme Gaming (Китай) — BOOM Esports (Перу).

Расписание турнира по фиджитал-хоккею на Играх будущего 23 февраля:

  • 16:00. Матч за третье место. Ak Bars (Россия) — Baltic Select (Латвия);
  • 18:00. Финал. Liga Pro Team (Россия) — COSMOS X17 (Россия).

Расписание турнира по Warface + лазертаг на Играх будущего 23 февраля:

  • 18:00. Полуфинал, Young (Россия) — Winstrike (Россия);
  • 20:20. Полуфинал, HLS (Россия) — Antayd (Россия).

Расписание других видов на Играх будущего 23 февраля:

  • 14:00. Кибатлетика, финал;
  • 16:00. Фиджитал-единоборства, финальный этап.

Полное расписание Игр можно найти в материале ниже.

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