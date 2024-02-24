Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Форсаж» заканчивается: Вин Дизель обещает грандиозный финал

«Форсаж» заканчивается: Вин Дизель обещает грандиозный финал
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда фильмов серии «Форсаж» Вин Дизель сообщил в одной из своих соцсетей, что недавно встретился со сценаристами и всей командой 11-й части франшизы. По словам актёра, он испытывает огромное волнение, поскольку финал саги будет грандиозным.

Спасибо за то, что вы стали основой этой глобальной саги, которая благодаря вам выходит далеко за пределы экранов. Финал обещает быть грандиозным — это будет не просто завершение франшизы, а семейный праздник, который мы вместе с вами создали. Надеюсь, вы будете гордиться нами!

Над сюжетом 11-й части серии работают Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением 10-й картины франшизы.

Премьера «Форсажа 11» запланирована на 4 апреля 2025 года.

Материалы по теме
Кристофер Нолан: мне не стыдно быть фанатом «Форсажа»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android