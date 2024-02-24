«Форсаж» заканчивается: Вин Дизель обещает грандиозный финал

Звезда фильмов серии «Форсаж» Вин Дизель сообщил в одной из своих соцсетей, что недавно встретился со сценаристами и всей командой 11-й части франшизы. По словам актёра, он испытывает огромное волнение, поскольку финал саги будет грандиозным.

Спасибо за то, что вы стали основой этой глобальной саги, которая благодаря вам выходит далеко за пределы экранов. Финал обещает быть грандиозным — это будет не просто завершение франшизы, а семейный праздник, который мы вместе с вами создали. Надеюсь, вы будете гордиться нами!

Над сюжетом 11-й части серии работают Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением 10-й картины франшизы.

Премьера «Форсажа 11» запланирована на 4 апреля 2025 года.