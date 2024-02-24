В Mortal Kombat 1 пройдут бесплатные выходные с 7 по 10 марта

Разработчики файтинга Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm объявили, что с 7 по 10 марта в игре пройдут бесплатные выходные. Опробовать тайтл смогут геймеры на всех платформах. Правда, авторы не уточнили, перенесётся ли достигнутый прогресс в полноценную версию проекта.

Фото: NetherRealm

Ко всему прочему, уже 28 февраля владельцы первого Kombat Pack получат доступ к новому бойцу — Миротворцу из одноимённого сериала DC. Спустя определённое время его смогут приобрести и другие пользователи.

Mortal Kombat 1 — файтинг, вышедший в сентябре 2023 года. Игра получила массу положительных отзывов от геймеров и критиков. С выходом MK 1 франшиза как бы перезапустилась, но при этом полноценно продолжилась.

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.