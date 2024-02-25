Чернышенко: церемонию открытия Игр будущего посмотрело более миллиарда человек

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что церемонию открытия Игр будущего посмотрело более 1 млрд человек

Об этом стало известно в ходе пленарной сессии «Об итогах работы Министерства спорта Российской Федерации в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год», которая проходит на ВДНХ.

«Мы все уверены, что именно Россия задаёт тренды мирового спортивного движения. За Играми будущего следили все, церемонию открытия посмотрело более миллиарда человек. Всего на церемонии было более 60 высокопоставленных лиц. Каждый, кто видел своими глазами церемонию открытия, наблюдал уникальное инновационное шоу.

Главным событием движения «фиджитал» является позитивная реакция самих спортсменов, которые признали этот формат, где есть стык двух реальностей: физической и виртуальной. Игры вызывают неподдельный интерес у молодёжи, уже 63 страны занимаются движением «фиджитал», а восемь стран хотят побороться за проведение следующих игр», — приводит слова Чернышенко «Матч ТВ».

В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира. Церемонию открытия посетили президенты шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.