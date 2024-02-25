Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Call of Duty забанили более 6 тыс. аккаунтов читеров в игре

Авторы Call of Duty забанили более 6 тыс. аккаунтов читеров в игре
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Call of Duty сообщили в соцсети (ранее Twitter), что недавно в игре прошла новая волна блокировок нечестных игроков. Таким образом, в период с 16 по 20 февраля команда античитерской защиты Ricochet забанила более 6 тыс. учётных записей читеров.

Команда Ricochet смогла в период с 16 по 20 февраля выявить и забанить более 6 тыс. аккаунтов читеров. Наша команда продолжает работать над улучшением безопасности в различных режимах для Call of Duty: Warzone и Modern Warfare 3.

Также авторы сообщили, что тестируют в Call of Duty дополнительные меры защиты от нечестных игроков. Несмотря на это, пользователи в комментариях к посту жалуются, что этого недостаточно и шутер до сих пор кишит читерами

Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Материалы по теме
Видео
В Call of Duty добавят Рика и Мишонн из «Ходячих мертвецов» — первый тизер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android