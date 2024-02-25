Авторы Call of Duty забанили более 6 тыс. аккаунтов читеров в игре

Разработчики Call of Duty сообщили в соцсети (ранее Twitter), что недавно в игре прошла новая волна блокировок нечестных игроков. Таким образом, в период с 16 по 20 февраля команда античитерской защиты Ricochet забанила более 6 тыс. учётных записей читеров.

Команда Ricochet смогла в период с 16 по 20 февраля выявить и забанить более 6 тыс. аккаунтов читеров. Наша команда продолжает работать над улучшением безопасности в различных режимах для Call of Duty: Warzone и Modern Warfare 3.

Также авторы сообщили, что тестируют в Call of Duty дополнительные меры защиты от нечестных игроков. Несмотря на это, пользователи в комментариях к посту жалуются, что этого недостаточно и шутер до сих пор кишит читерами

Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.