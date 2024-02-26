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Helldivers 2 заполоняют читеры — они с лёгкостью проходят даже сложнейшие задания в игре

Helldivers 2 заполоняют читеры — они с лёгкостью проходят даже сложнейшие задания в игре
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В начале февраля состоялся релиз Helldivers 2 — сетевого шутера от третьего лица, в котором игроки должны противостоять ордам жуков и человекоподобных роботов, выполняя задания на различных планетах. Первые недели игра страдала от технических проблем с невозможностью входа на серверы, однако теперь проект столкнулся с новой напастью — читерами.

Во второй половине месяца пользователи Reddit всё чаще начали сообщать о матчах, проведённых с нечестными игроками. Читеры пользуются самыми разными приёмами: от бесконечных патронов и неиссякаемой выносливости до увеличенной скорости передвижения, способности видеть противников и полезный лут из любой позиции.

Разработчики Helldivers 2 из студии Arrowhead заявили, что активно борются с нечестными игроками и просят делиться с ними историями о читерах как можно чаще. Авторы отметили, что прекрасно понимают, насколько фрустрирующим может быть опыт игры с настолько явным преимуществом перед противниками, рекомендовав играть в первую очередь с друзьями.

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