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В облачном игровом сервисе GeForce NOW появится реклама — только в бесплатном тарифе

В облачном игровом сервисе GeForce NOW появится реклама — только в бесплатном тарифе
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NVIDIA объявила, что совсем скоро в облачном сервисе GeForce NOW появится реклама. Первые показы рекламных предложений начнутся 28 февраля исключительно в бесплатном тарифе.

В NVIDIA подчеркнули, что реклама будет показываться геймерам только в очереди на запуск игры, а её длительность не будет превышать две минуты. Разработчики заявили, что эта мера поможет содержать сервис в первую очередь для тех, кто за него не платит. Рекламных изменений в тарифах Priority и Ultimate пока не планируются.

GeForce NOW — облачный сервис, позволяющий запускать игры удалённо с помощью технологии стриминга. Базовая версия подписки поддерживает разрешение 1080p и 60 FPS, максимальный тариф обеспечивает гейминг в 4К и 120 кадров в секунду. В России сервис официально закрыли 1 октября, однако российские геймеры подписываются на зарубежную версию GFN.

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