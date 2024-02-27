Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Роскомнадзоре объяснили, почему удалили сообщества Steam из реестра запрещённых сайтов

В Роскомнадзоре объяснили, почему удалили сообщества Steam из реестра запрещённых сайтов
Аудио-версия:
Комментарии

22 февраля в Едином реестре Роскомнадзора появилось упоминание Steamcommunity.com — главной страницы сообщества Steam и её ответвлений. На сайте ведомства сообщается, что страница «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Спустя пять дней Роскомнадзор удалил упоминание домена из реестра и пояснил, с чем было связано её появление. По данным ведомства, на одной из страниц были указаны способы изготовления запрещённых веществ — информацию об этом была передана Valve, после чего она пропала из Steam.

За распространение информации о способах изготовления наркотических средств Роскомнадзор на основании решения МВД России внёс в Единый реестр запрещённой информации конкретную интернет-страницу сообщества Steam и направил в адрес владельца сайта требование удалить указанный противоправный контент. В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра.

Таким образом, домен Steamcommunity не будет заблокирован в России, подтвердили в Роскомнадзоре.

Материалы по теме
Сообщества Steam внесли в реестр сайтов с запрещённой информацией в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android