В Роскомнадзоре объяснили, почему удалили сообщества Steam из реестра запрещённых сайтов

22 февраля в Едином реестре Роскомнадзора появилось упоминание Steamcommunity.com — главной страницы сообщества Steam и её ответвлений. На сайте ведомства сообщается, что страница «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Спустя пять дней Роскомнадзор удалил упоминание домена из реестра и пояснил, с чем было связано её появление. По данным ведомства, на одной из страниц были указаны способы изготовления запрещённых веществ — информацию об этом была передана Valve, после чего она пропала из Steam.

За распространение информации о способах изготовления наркотических средств Роскомнадзор на основании решения МВД России внёс в Единый реестр запрещённой информации конкретную интернет-страницу сообщества Steam и направил в адрес владельца сайта требование удалить указанный противоправный контент. В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра.

Таким образом, домен Steamcommunity не будет заблокирован в России, подтвердили в Роскомнадзоре.