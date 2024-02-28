Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 21 марта на iOS и Android — трейлер и подробности

Компания Activision выпустила дебютный трейлер Call of Duty: Warzone Mobile — мобильной версии знаменитой королевской битвы. Условно-бесплатный проект выйдет уже 21 марта на iOS и Android.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty: Warzone Mobile. Права на видео принадлежат Activision.

На старту в мобильной Call of Duty: Warzone будут доступны две карты: «Верданск» на 120 человек и «Остров возрождения» на 48 человек. Геймеры также смогут сыграть матчи в локациях из других частей Call of Duty, включая Shipment, Scrapyard и Shoot House в различных режимах. Прогресс между Warzone Mobile, Warzone и Modern Warfare 3 будет общим.

Помимо адаптации под мобильные экраны и управление, Call of Duty: Warzone Mobile будет поддерживать отдельные контроллеры, а также различные настройки графики, интерфейса и приватности.

Скриншоты

Фото: Activision

Фото: Activision

Фото: Activision

Фото: Activision