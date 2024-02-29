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«Это мрачно и беспрецедентно»: Insomniac Games — о сокращениях в PlayStation

«Это мрачно и беспрецедентно»: Insomniac Games — о сокращениях в PlayStation
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Студия Insomniac Games выпустила обращение после новостей о сокращениях в Sony. Увольнения коснулись и сотрудников Insomniac. Ситуацию в целом команда назвала «мрачной» и «беспрецедентной».

По словам Insomniac, она намерена помочь всем, кто попал под сокращения, чтобы достойные люди как можно быстрее нашли новую работу.

Как и несколько других команд в SIE и PlayStation Studios, Insomniac Games пострадала от вчерашних увольнений. Не хватает слов, чтобы выразить наши чувства по этому поводу. Это мрачный и беспрецедентный момент для нашей студии. Мы чрезвычайно благодарны всем. Нам будет не хватать тех людей.

Всего в PlayStation сократили 900 человек. Притом увольнения также затронули студии Naughty Dog и Guerrilla Games.

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