Генри Кавилл сыграет Циклопа в новом фильме про Людей Икс — инсайдер

По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Геральта из «Ведьмака», сыграет Циклопа в новом фильме Marvel про Людей Икс.

Хотя об этом нет ни слова ни от актёра, ни от продюсерской студии, инсайдеры полагают, что Кавилл присоединится к киновселенной Marvel, но пока это держат в строгом секрете. Кавилл выражал свою заинтересованность в том, чтобы ещё раз сыграть героя в кинокомиксе, но не приводит конкретику.

Ранее инсайдеры говорили, что Marvel Studios вряд ли выпустит свой фильм про Людей Икс в ближайшие годы. И хотя намёки на появление команды были ранее, компания пока не будет делать акцент на команде мутантов, оставив её для будущих проектов.