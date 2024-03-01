В Steam удалили фейковые страницы Palworld и Helldivers 2 — их создали мошенники

Выживач Palworld и шутер Helldivers 2 стали большими хитами в Steam — сотни тысяч пользователей продолжают играть в эти игры ежедневно. Популярность обоих проектов не осталась не замеченной среди мошенников, которые пытаются заработать на успехе честных разработчиков.

Так, в феврале в Steam появилось сразу несколько клонов обеих игр — с идентичными страницами и описанием. Для привлечения внимания злоумышленники устроили скидки на свои фейковые игры, предлагая невнимательным пользователям приобрести их «проекты» по привлекательным ценам.

Фейковая страница Helldivers 2 со скидкой в 75% Фото: Steam

К счастью, Valve уже обратила внимание на призывы сообщества и разработчиков заняться вопросом — фейковые страницы Palworld и Helldivers 2 уже удалили из магазина, а их разработчиков полностью заблокировали в сервисе. Впрочем, у создателей видеоигр всё ещё остались вопросы — они просят у Valve серьёзно взяться за модерацию проектов, попадающих в Steam.