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В мае пройдут пересъёмки фильма «Дэдпул 3» — инсайдер

В мае пройдут пересъёмки фильма «Дэдпул 3» — инсайдер
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Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в мае этого года Marvel проведёт пересъёмки фильма «Дэдпул 3». Отмечается, что эти процессы никак не повлияют на сроки выхода ленты — её премьера всё так же запланирована на июль.

Для чего Marvel потребовалось переснимать картину за несколько месяцев до выхода, неизвестно. «Дэдпул 3» расскажет, как Уэйд Уилсон встретится с Росомахой. Вместе они, судя по всему, будут противостоять Кассандре Нове и решать другие проблемы. К ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля. Официального выхода в России не будет, однако Пётр Гланц и другие актёры дубляжа прошлых частей уже готовятся озвучивать фильм.

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