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В «Дэдпуле и Росомахе» будет Локи? Том Хиддлстон прокомментировал слухи

В «Дэдпуле и Росомахе» будет Локи? Том Хиддлстон прокомментировал слухи
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В дебютном трейлере «Дэдпула 3» персонаж Райана Рейнольдса попал в штаб-квартиру «Управления временными изменениями». Фанаты Marvel сразу вспомнили, что данная организация играла большую роль в одноимённом сериале по Локи.

В связи с этим посетители фестиваля ComFestCon спросили у актёра Тома Хиддлстона, появится ли его герой в третьем фильме про Дэдпула. К сожалению, прямого ответа звезда не дала.

Я не знаю, а если бы и знал… мне бы не разрешили вам рассказать. Я действительно не знаю, Marvel очень бережно относится к сокрытию своей информации. А трейлер я смотрел, он выглядит классно.

Третий «Дэдпул» не столько продолжит сюжет прошлых двух фильмов, сколько свяжет абсолютно все актуальные фильмы Marvel воедино — речь не только про киновселенную, но и про всех «Людей Икс», «Фантастическую четвёрку» и, конечно, сразу несколько версий «Человека-паука».

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля.

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