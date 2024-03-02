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Звезда сериала «Мисс Марвел» Иман Веллани ещё появится в фильмах Marvel

Звезда сериала «Мисс Марвел» Иман Веллани ещё появится в фильмах Marvel
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Недавно звезда сериала «Мисс Марвел» и провальной ленты «Капитан Марвел 2» Иман Веллани поговорила с журналистами издания Polygon. В ходе разговора актриса рассказала, что представители Marvel пообещали вернуть её героиню в будущие фильмы киновселенной.

Мне пообещали [вернуть мою героиню в будущие фильмы]. Это было весьма приятно, однако ни о какой конкретике и речи не шло.

Напомним, «Капитан Марвел 2» рассказывает про Кэрол Дэнверс, Мисс Марвел и Монику Рамбо, которые объединяют свои силы против новой опасности. Лента получила прохладный приём как со стороны критиков, так и от зрителей.

В прокате фильм показал очень скромные результаты — лента собрала лишь $ 208 млн, что стало антирекордом для киновселенной Marvel. Провал признали даже создатели ленты.

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