Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн — более 34 млн человек одновременно

2 марта цифровой магазин видеоигр Steam обновил пиковый показатель онлайна. В этот день в сервисе одновременно находилось 34,2 млн человек — это абсолютный рекорд в истории платформы. Предыдущий лучший результат был установлен в начале январе и составлял 33,6 млн человек.

Пиковый онлайн в Steam за последние шесть лет Фото: SteamDB

При этом из 34 млн человек в играх находилась примерно треть пользователей — 11 млн геймеров. У остальных пользователей программа была запущена не в автономном режиме.

Что касается самых популярных игр на площадке в этот день, то первое место традиционно занимает Counter-Strike 2 — более 1,15 млн игроков. На втором месте расположилась Dota 2 (660 тысяч человек), а замыкает тройку PUBG: Battlegrounds — 388 тысяч пользователей.