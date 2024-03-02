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Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн — более 34 млн человек одновременно

Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн — более 34 млн человек одновременно
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2 марта цифровой магазин видеоигр Steam обновил пиковый показатель онлайна. В этот день в сервисе одновременно находилось 34,2 млн человек — это абсолютный рекорд в истории платформы. Предыдущий лучший результат был установлен в начале январе и составлял 33,6 млн человек.

Пиковый онлайн в Steam за последние шесть лет

Пиковый онлайн в Steam за последние шесть лет

Фото: SteamDB

При этом из 34 млн человек в играх находилась примерно треть пользователей — 11 млн геймеров. У остальных пользователей программа была запущена не в автономном режиме.

Что касается самых популярных игр на площадке в этот день, то первое место традиционно занимает Counter-Strike 2 — более 1,15 млн игроков. На втором месте расположилась Dota 2 (660 тысяч человек), а замыкает тройку PUBG: Battlegrounds — 388 тысяч пользователей.

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