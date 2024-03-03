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Сборы «Мадам Паутины» превысили $ 80 млн — фильм навряд ли сможет окупиться

Сборы «Мадам Паутины» превысили $ 80 млн — фильм навряд ли сможет окупиться
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3 марта сборы «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини превысили $ 80 млн — для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше двух недель. Отметим, что бюджет ленты составил $ 100 млн, так что фильм навряд ли уже сможет окупиться.

Напомним, «Мадам Паутина» стартовала в прокате с $ 26 млн — это худший старт в истории киновселенной Человека-паука от Sony. Это даже хуже, чем у провального «Морбиуса», который запустился с $ 39 млн.

«Мадам Паутина» рассказывает про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Героиня узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с могущественным врагом.

«Мадам Паутину» начали показывать в кинотеатрах России 20 февраля.

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