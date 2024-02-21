Sony отказалась от продолжения «Мадам Паутины» из-за громкого провала фильма — СМИ

Издание The Hollywood Reporter опубликовало колонку, посвящённую недавней премьере фильма «Мадам Паутина». Картина стала четвёртым произведением во вселенной Человека-паука от Sony, в которую входят дилогия «Веном» с Томом Харди и «Морбиус» с Джаредом Лето.

Журналисты пообщались с аналитиками и представителями киноиндустрии по поводу возможного продолжения картины, собравшей столь негативные отзывы от критиков и зрителей и стартовавшей всего с $ 26 млн в США. По мнению анонимного ветерана Голливуда, Sony уже отказалась от производства сиквелов ленты, на которую ранее возлагала большие надежды.

Мы не увидим новую «Мадам Паутину» ещё 10 с лишним лет. Фильм провалился. Sony попыталась сделать кино, отличное от привычных фильмов о супергероях.

Эксперт также отметил, что, помимо критичных отзывов, на провал «Мадам Паутины» также наверняка повлиял исключительно женский актёрский состав на главных ролях. По его мнению, лента бы наверняка показала более впечатляющий запуск, если бы в касте был хоть один ведущий персонаж мужского пола.