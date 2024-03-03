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Вышел дебютный трейлер фильма «Вечная зима» с Александром Робаком

Вышел дебютный трейлер фильма «Вечная зима» с Александром Робаком
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Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер драматического фильма «Вечная зима» с Александром Робаком. В ролике показали завязку ленты и основных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Картина расскажет о Владимире и Елене, которые по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Мать ребёнка пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами, а отец одержим местью и стремится восстановить справедливость. Для сохранения отношений каждому предстоит пройти свой путь.

Также в фильме снялись Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Олег Ягодин, Александр Новиков и другие. Режиссёром выступил Николай Ларионов — продюсер «Т-34» и «Комы».

Премьера «Вечной зимы» состоится 17 октября.

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