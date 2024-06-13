В России на 55% выросли продажи футбольных симуляторов

По данным газеты «Ведомости», в России выросли продажи футбольных симуляторов. Спрос на игры жанра увеличился год к году на 55%. Популярностью пользуются как EA Sports FC 24, так и eFootball с Football Manager.

Ритейлеры отметили, что средний чек, который люди тратят на футсимы, остался на уровне 2023 года.

За апрель-май 2024-го продажи футбольных симуляторов на маркетплейсе выросли на 55% и 51% в штучном и денежном выражениях соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек остался на уровне 2023-го.

В Wildberries отметили, что россияне стали больше интересоваться цифровыми версиями EA Sports FC и FIFA. Директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков указал, что количество игровых сессий выросло на 30% по сравнению с апрелем и в 5,5 раза по сравнению с маем 2023 года.

Эксперты отмечают, что люди таким образом хотят быть причастными к крупному спортивному событию — чемпионату Европы по футболу, который стартует 14 июня в Германии.