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Вышла The Thaumaturge — мрачная игра про Российскую империю от авторов ремейка «Ведьмака»

Вышла The Thaumaturge — мрачная игра про Российскую империю от авторов ремейка «Ведьмака»
Аудио-версия:
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4 марта в Steam и GOG состоялся релиз The Thaumaturge — новой игры от разработчиков грядущего ремейка «Ведьмака». Проект доступен в том числе и в России по цене в 1380 рублей с субтитрами на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios.

The Thaumaturge — изометрическая ролевая игра, действие которой разворачивается в 1905 году в Варшаве, которая живёт под гнётом Российской империи. История посвящена тауматургу Виктору Шульски, который ищет потусторонних созданий и таинственных существ, салюторов. Авторы обещают рассказать нелинейную историю с тактической боевой системой и уникальным сеттингом и глубоким развитием персонажа.

За разработку The Thaumaturge отвечает студия Fool's Theory, которую основали бывшие сотрудники CD Projekt RED. Сейчас компания трудится над ремейком первого «Ведьмака» на движке Unreal Engine.

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