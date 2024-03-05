Авторы Yuzu, популярного эмулятора Nintendo Switch, объявили о полном закрытии проекта

Компания Nintendo и разработчики Yuzu, популярного эмулятора Nintendo Switch для ПК, заключили мировое соглашение спустя неделю после подачи судебного иска. Создатели знаменитой утилиты согласились со всеми условиями японской корпорации и в скором времени выплатят $ 2,4 млн в качестве компенсации ущерба.

Помимо денежных выплат, создатели Yuzu прекратят разработку и поддержку эмулятора, закроют платную Patreon-страницу программы и все сайты, связанные с ней. Кроме того, авторы откажутся и от другой утилиты — Citra, эмулятора консоли Nintendo 3DS. Её продажи были завершены осенью 2020 года.

Разработчики Yuzu уже опубликовали прощальное сообщение, в котором поблагодарили пользователей за поддержку и выступили против пиратства. Авторы признали, что некоторые геймеры использовали эмулятор для запуска новинок Nintendo без обладания копией игры.

После закрытия Yuzu на ПК остался ещё один эмулятор Switch — Ryujinx. К его разработчикам Nintendo пока не обращалась на официальном уровне.