Клуб Astralis запустил бесплатную раздачу женских скинов из-за сексизма в Counter-Strike 2

Датский киберспортивный клуб Astralis сообщил о старте раздачи бесплатных скинов женских агентов в Counter-Strike 2.

Акция связана с недавним заявлением женской команды Astralis по CS 2 — девушки посчитали несправедливым и сексистским тот факт, что в игре 29 бесплатных скинов агентов-мужчин и нет ни одного женского.

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Получить бесплатный женский скин от Astralis можно было на официальном сайте партнёра Astralis.

Мы сделали это, чтобы поддержать женскую повестку дня в надежде, что больше игроков смогут бесплатно поиграть за того агента, за которого хотят. Если вы хотите играть за женщину-агента, то можете оставить заявку.

К сожалению, уже через несколько минут все скины в рамках акции закончились — сколько их было, неизвестно. Пока неясно, планирует ли клуб продолжить акцию.