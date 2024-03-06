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«Всё в силах ребят»: в Госдуме не сомневаются в создании российского аналога Twitch

Депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась своим мнением по поводу российского стримингового сервиса. Женщина не сомневается, что рано или поздно в России появится свой аналог Twitch, отметив быстрое развитие цифровых сервисов в стране.

Об этом Журова рассказала в интервью Legalbet. По словам чиновницы, создание подобного сервиса в России — вопрос времени.

Технологии развиваются, поэтому я не сомневаюсь, что придумают что-то российское. У нас digital-технологии активно продвигаются, допускаю, что-то появится на замену этому Twitch. Мы обходим санкции и посерьёзнее (смеётся). Это же нас не хлеба лишают, это не настолько жизненная необходимая вещь. Так что можно подождать, когда разработают наше. Всё в силах ребят, которые этим занимаются. Они же не только играть должны, но и что-то генерировать! Так что придумают. У нас же есть свои компьютеры, программы. Да и посмотрите на разработчиков на Западе — практически все наши или китайцы с индусами. Я была в Казани в одной компании, которая занимается компьютерной игрой, — потрясающий уровень! Меня впечатлил подход к работе. А у нас таких компаний достаточно.

Предложения о разработке аналога Twitch начали активно поступать весной 2022 года, когда американский сервис прекратил выплаты российским стримерам из-за санкций.