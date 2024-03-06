Олег Матыцин: Игры будущего намерены проводить ежегодно

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игру будущего планируется проводить каждый год. Матыцин выразил надежду, что в дальнейшем Игры будущего пройдут в других странах с не меньшим успехом, чем в России.

«Игры будущего пока намерены проводить ежегодно, интерес есть со стороны многих государств, и сейчас международная организация, которая является патроном этих Игр, будет в ближайшее время открывать заявочную кампанию. Надеюсь, что Игры состоятся, и в других странах пройдут с не меньшим успехом», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Соревнования проводились в концепции фиджитал, которая объединила турниры в цифровом и физическом измерениях. Участие в соревнованиях приняли более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Матыцин ранее отметил успех прошедших соревнований.