Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 6
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Олег Матыцин: Игры будущего намерены проводить ежегодно

Олег Матыцин: Игры будущего намерены проводить ежегодно
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игру будущего планируется проводить каждый год. Матыцин выразил надежду, что в дальнейшем Игры будущего пройдут в других странах с не меньшим успехом, чем в России.

«Игры будущего пока намерены проводить ежегодно, интерес есть со стороны многих государств, и сейчас международная организация, которая является патроном этих Игр, будет в ближайшее время открывать заявочную кампанию. Надеюсь, что Игры состоятся, и в других странах пройдут с не меньшим успехом», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры будущего прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Соревнования проводились в концепции фиджитал, которая объединила турниры в цифровом и физическом измерениях. Участие в соревнованиях приняли более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Матыцин ранее отметил успех прошедших соревнований.

Материалы по теме
Российская Олимпиада: какими получились Игры будущего — 2024 в Казани
Российская Олимпиада: какими получились Игры будущего — 2024 в Казани
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android