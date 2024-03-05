Российская Олимпиада: какими получились Игры будущего — 2024 в Казани

В прошедшее воскресенье в Казани завершились первые в истории Игры будущего — мультиспортивный турнир, объединивший традиционный спорт, киберспортивные игры и соревнования с использованием новых технологий.
Мы побывали в «Казань Экспо» и на других стадионах турнира, чтобы попытаться понять, насколько интересный проект придумали в России и способен ли фиджитал-спорт развиваться в далёкой перспективе как мировое явление.
Уровень проведения Игр будущего — 2024
Начать хочется с очевидных достоинств. В России всегда умели проводить такие грандиозные события, на них не жалеют денег и сил — может, с Олимпиадой в Сочи по масштабу Игры будущего сравнивать рано, но это точно был качественный ивент мирового уровня.
Яркая церемония открытия, интересные решения на площадках (например, в баскетболе паркет заменили на экраны, показывающие информацию о матче), дружелюбные волонтёры и организаторы — всё говорило о том, что вокруг проходит невероятный праздник.
В главном хабе турнира, комплексе «Казань Экспо» разместили десятки активностей: посетители могли бесплатно попробовать VR-игры, пообщаться с нейросетями, посмотреть концерты, пообщаться с косплеерами и звёздами спорта, эстрады, интернета — бродить и изучать окружение можно было часами.
С места событий ивент действительно выглядел очень качественно. Что говорить, если главные жалобы зрителей были связаны с недостатком билетов (на Dota 2 все места разобрали за пять минут) и невозможностью посетить сразу все турниры (отдельные виды проходили на других стадионах Казани)?
Только главную площадку Игр будущего посетили более 100 тысяч человек
Фото: Оргкомитет Игр будущего
При этом стоит отметить, что при просмотре турнира из дома восторг немного остывает. Да, трансляции были оформлены качественно, но ведущих некоторые критиковали за слишком фамильярную манеру общения и слабые знания по теме соревнований. Вопросы вызывали и большие рекламные паузы со вставками от партнёров.
Были проблемы и в технической части. Информацию о расписании, командах и участниках можно было найти только на сайте Игр — он не всегда работал корректно, и разобраться в произошедшем непосвящённому зрителю было непросто. О некоторых видах, таких как виртуальная велогонка и кибатлетика, было минимум информации, и некоторые узнавали о турнире уже после его завершения.
Из плюсов — эфиры всех соревнований можно было бесплатно посмотреть на любой удобной площадке в Сети: VK Play, YouTube, Trovo или Twitch. Правда, на последнем сайте каналы Игр будущего почему-то быстро пропали из общего списка и открывались только по ссылке (возможно, это реакция на ивент со стороны американских боссов Amazon и Twitch).
Стенд с робопсами стал одним из самых привлекательных в «Казань Экспо»
Фото: Оргкомитет Игр будущего
Соревнования будущего?
Главный спортивный вопрос к организаторам Игр, кажется, так и не получил полноценного ответа. Соревнования по киберспорту и технологическим видам (Dota 2, Mobile Legends, битва роботов, гонка дронов) смотрелись зрелищно и органично, тогда как фиджитал-спорт вызвал у ряда зрителей и экспертов непонимание.
Попытка совместить в один вид футбол и виртуальную FIFA, бои MMA и Mortal Kombat, Counter-Strike 2 и лазертаг казалась странной изначально. В отдельных матчах команда получала слишком большое преимущество в первой части, которое во второй отыграть было уже невозможно.
Вопросов стало только больше, когда выяснялось, что в двух видах двоеборья порой сражаются разные люди — так, некоторые команды по Counter-Strike брали себе в помощь двух про-игроков в лазертаг, получая преимущество. Так и футболисты с баскетболистами сажали за PlayStation 5 киберспортсменов, а на площадку выходили сами.
За «Локомотив» на Играх выступали Алекс Стиль и Гудай из 2DROTS
Фото: Оргкомитет Игр будущего
Вероятно, такие «миксы» можно оправдать юностью фиджитал-спорта: полноценных команд и опытных спортсменов, которые хорошо умеют играть и на консоли, и в реальную спортивную игру, пока просто нет. Стоит дать таким соревнованиям время, но пока они смотрятся здорово максимум как одноразовое шоу вроде шахбокса или футволея.
Организаторы в будущее смотрят с оптимизмом: Игорь Столяров и его команда приводят в пример барона Пьера де Кубертена, отмечая, что новое всегда воспринимается с недоверием. Прав ли он или Игры вместе с фиджитал-спортом окажутся пустышкой — точный ответ мы узнаем только спустя несколько лет.
Выше мы уже упомянули, но нелишним будет ещё раз подчеркнуть: привычные зрителям соревнования на фоне футуристичного фиджитал-футбола заходили «на ура». В киберспортивных Dota 2 и Mobile Legends побороться за призовой фонд приехали лучшие команды мира — получились одни из главных ивентов мирового сезона.
Или, к примеру, битва роботов — невероятно зрелищное шоу на стыке инженерной мысли и динамичных боёв насмерть. Этот формат уже давно распробовали в Японии и США, а теперь оказалось, что посмотреть на это с большим интересом готовы и у нас. Теперь участники ждут, что таких турниров станет больше.
Сильнейшими в битве роботов оказались DS Robotics из Индии
Фото: Оргкомитет Игр будущего
Участники и результаты Игр будущего — 2024
Всего к турниру удалось привлечь более 2000 спортсменов из 107 стран мира. Это отличный показатель даже без учёта специфики ивента — участникам турниров по «спорту будущего» не приходилось опасаться дисквалификации от национальных федераций (хотя без инцидентов всё же не обошлось).
В Казань приехали мощные делегации не только из Китая, Бразилии, Филиппин и Беларуси. Мы увидели конкурентоспособные коллективы из США, Испании, Канады, Италии — поэтому говорить о «междусобойчике» стран БРИКС или партнёров России точно нельзя.
Более того, участие в Играх приняли несколько известных спортсменов: призёры Олимпиады по BMX, победители X Games в скейтбординге, члены футбольных сборных, экс-гонщик Формулы-1 и так далее. Конечно, речь не о Месси или Ферстаппене, но и соревнования всё же отличаются от обычного футбола или гонок.
А вот там, где фиджитал-формата не планировалось, удалось собрать мощный ростер. В Казани оказались все лучшие команды Китая по Dota 2, оба финалиста недавнего ЧМ по MLBB, хорошо известные конструкторы роботов и пилоты дронов.
Игры будущего по Dota 2 выиграла Xtreme Gaming с легендарными XinQ и Ame в составе
Фото: Игры будущего
Всего прошёл 21 турнир — из них восемь в формате фиджитал-спорта (традиционный вид + видеоигра), три чисто киберспортивных (Dota 2, Mobile Legends и «Мир танков»), ещё три — компьютерный шутер + игра в лазертаг. Плюс технологические соревнования вроде битвы роботов или спортивного программирования.
Некоторые из них российские участники выиграли без борьбы: например, популярные только у нас игры «Мир танков», Standoff 2 и Warface. Ещё — спидраны, спортивное программирование и Just Dance с Beat Saber, на которые проходили открытые отборочные в «Казань Экспо».
В других видах конкуренция была повыше, и к вышеназванным наградам свои трофеи прибавили только гонщики SMP Racing, хоккеисты и баскетболисты из Liga Pro Team. Последние вырвали золото на последних секундах, едва-едва опередив R10 Team USA из США.
Главные соревнования, турнир по фиджитал-футболу, выиграл уругвайский «Пеньяроль», в финале остановив команду Романа Шишкина и Александра Шешукова. В гонках дронов победили корейцы, в битве роботов — коллектив из Индии. В Dota 2 весь пьедестал заняли китайцы, а победу в Mobile Legends забрали действующие чемпионы мира AP.Bren (Филиппины).
Финал по фиджитал-баскетболу стал одним из самых зрелищных матчей Игр будущего
Фото: Оргкомитет Игр будущего
Игры будущего — что дальше?
Это был очень красивый и яркий, но местами странный и непонятный праздник. Сейчас фиджитал-спорт уходит на паузу — по новым видам ещё не проходит национальных чемпионатов и франшизных лиг, поэтому участникам приходится только ждать новых анонсов.
Если развитие «спорта будущего» в таком формате продолжится, то мы можем надеяться на то, что в будущем спортивная часть станет такой же зрелищной и яркой, как остальные детали на Играх будущего. Уже анонсированы турниры по кибатлетике и битве роботов, будут проходить ивенты по киберспортивным играм, но к этому нужны новые чемпионаты по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу.
Следующие Игры будущего с большой долей вероятности пройдут в Казахстане в 2025 году. Пока в воздухе висит вопрос, удастся ли местным организаторам сохранить заданную высокую планку организации, и если нет — готовы ли будут сами соревнования поддерживать своей зрелищностью интерес к фиджитал-спорту?