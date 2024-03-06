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Авторы Alan Wake 2 снизили минимальные системные требования игры

Авторы Alan Wake 2 снизили минимальные системные требования игры
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На этой неделе разработчики Alan Wake 2 из финской студии Remedy выпустили для игры патч 1.0.16.1. Обновление улучшило производительность тайтла на видеокартах серии GTX 10.

Это позволило авторам снизить минимальные системные требования игры, поскольку во время выхода геймеры жаловались, что они у проекта слишком высокие.

Фото: Remedy

Новые системные требования (1080p при 30 FPS и низких настройках графики)

  • Свободное место: 90 ГБ (SSD)
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • DLSS/FRS: Качество
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 (6 ГБ) или AMD RX 5600 XT
  • Процессор: Intel Core i5-7600К
  • OС: Windows 10 (64-бит)

К сожалению, требования для комфортной игры на других настройках графики остались без изменений. Alan Wake 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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