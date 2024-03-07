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«Больно морально и физически»: актёр Винни Джонс отказался сняться в «Дэдпуле 3»

«Больно морально и физически»: актёр Винни Джонс отказался сняться в «Дэдпуле 3»
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В недавнем интервью Yahoo Movies UK актёр Винни Джонс, сыгравший Джаггернаута в «Людях Икс», рассказал, что к нему приходили с предложением вернуться к роли злодея в «Дэдпуле 3». Актёр почти сразу отказался.

По его словам, к нему обратился режиссёр ленты Шон Леви. Джонс не согласился сняться в картине из-за того, что носить костюм Джаггернаута для съёмок для него было слишком тяжело.

Забавно, что меня только что попросили сняться в «Дэдпуле 3». Я поговорил с режиссёром и сказал ему, что надевать этот костюм снова очень больно морально и физически. Это сказалось и на психике, потому что ты весь день ничего не можешь делать, ты можешь только пить через соломинку. Поэтому мы не смогли заключить сделку.

Актёр Каран Сони, сыгравший таксиса Допиндера, рассказал о многочисленных камео в ленте, премьера которой состоится 26 июля.

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