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В Overwatch 2 пройдёт кроссовер с аниме «Ковбой Бибоп»

В Overwatch 2 пройдёт кроссовер с аниме «Ковбой Бибоп»
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Разработчики командного шутера Overwatch 2 из Blizzard объявили, что в игре пройдёт кроссовер с «Ковбоем Бибопом». В честь этого авторы опубликовали стильный трейлер, повторяющий интро аниме.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Исходя из ролика, в шутер как минимум добавят скины для Кэссиди (Маккри), Эш, Тарана, Мауги и Сомбры. Вероятно, в игре стоит ждать появления и других тематических предметов.

Больше информации о событии компания расскажет перед его запуском — кроссовер стартует в Overwatch 2 уже 12 марта. Напомним, в середине февраля тайтл получил апдейт с новой рейтинговой системой, улучшенным геймплеем и другими изменениями. Обновление стало крупнейшим за всю историю проекта.

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