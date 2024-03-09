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Пирс Броснан считает, что следующим Джеймсом Бондом должен стать Киллиан Мёрфи

Пирс Броснан считает, что следующим Джеймсом Бондом должен стать Киллиан Мёрфи
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Недавно в Лос-Анджелесе прошла премия Oscar Wilde Awards 2024, которую посетили многие знаменитости. Одним из гостей мероприятия стал Пирс Броснан, бывший исполнитель роли Джеймса Бонда. Журналисты спросили у него, какой актёр следующим должен воплотить образ шпиона на больших экранах.

Думаю, Киллиан Мёрфи отлично бы справился с ролью Джеймса Бонда на секретной службе у Его Величества.

Броснан сыграл главную роль в четырёх фильмах о спецагенте: «Золотой глаз», «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало», а также «Умри, но не сейчас».

Тем временем продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer продолжают поиски актёра на роль Джеймса Бонда. Ранее ходили слухи о том, что компания рассматривает Аарона Тейлор-Джонсона, известного по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец».

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