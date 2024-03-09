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«Это был полный хаос»: Кэти О’Брайан — о съёмках «Человека-муравья 3»

«Это был полный хаос»: Кэти О’Брайан — о съёмках «Человека-муравья 3»
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Недавно звезда фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Кэти О’Брайан пообщалась с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе интервью актриса рассказала о своих впечатлениях от съёмок супергеройского фильма.

По её словам, производственный процесс проходил в полном хаосе — она регулярно получала новые страницы сценария. Также актриса была вынуждена участвовать в неожиданных сценах драк вплоть до последнего дня съёмок.

Это был полный хаос. Мы постоянно получали новые страницы сценария, а над боевыми сценами приходилось работать вплоть до последнего дня. Я просто приходила, а они мне говорили: «Нам нужно снять ещё одну сцену».

Несмотря на это, Кэти О’Брайан призналась, что актёры и съёмочная группа фильма приняли её крайне тепло. Напомним, премьера фильма «Человек-муравей 3» состоялась в феврале 2023 года.

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