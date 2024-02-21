Marvel отказалась от «Мстителей: Династия Канга» из-за провала «Человека-муравья 3»

21 февраля журналисты издания The Hollywood Reporter опубликовали большой материал о будущем киновселенной Marvel. Из статьи стало известно, что компания пыталась минимизировать роль Канга в новых «Мстителях» ещё до увольнения актёра Джонатана Мейджорса.

Отмечается, что на такое решение Marvel пошла после провала фильма «Человек-муравей 3» — в нём после титров зрителю показали целый совет Кангов. Лента собрала мизерные $ 476 млн при бюджете в $ 275 млн.

Напомним, в конце декабря прошлого года Marvel Studios заявила об увольнении Джонатана Мейджорса — он больше не будет сниматься в проектах киновселенной и не появится в роли Канга-завоевателя. Это случилось из-за того, что ранее звезду признали виновной в нанесении побоев своей бывшей девушке.