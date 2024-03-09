Sony недовольна высказываниями Дакоты Джонсон о своём же фильме «Мадам Паутина» — СМИ

14 февраля состоялась мировая премьера фильма «Мадам Паутина» — новой супергеройской картины от Sony. Лента выступила частью вселенной Человека-паука, в которую также входит дилогия «Веном» с Томом Харди и провальный «Морбиус» с Джаредом Лето.

За три недели проката фильм собрал всего $ 93 млн и получил строго негативные отзывы от зрителей и критиков — за картину не стала заступаться даже главная звезда Дакота Джонсон. После премьеры актриса дала несколько интервью, в которых раскритиковала ленту и заявила, что в ближайшее время не планирует сниматься в кинокомиксах.

По данным издания Daily Mail, в студии Sony Pictures крайне недовольны поведением Джонсон. Продюсерам кинокомпании особенно не нравится то, как исполнительница главной роли открещивается от своей работы и не берёт на себя ответственности за провал фильма. По мнению инсайдеров, если бы «Мадам Паутина» внезапно оказалась кассовым хитом, то актриса бы уже обсуждала сиквелы и благодарила судьбу за предоставленный ей шанс сняться в фильме.

Не каждый фильм становится успешным, но даже в плохие ленты вложено много труда. И если главная звезда фильма начинает поливать дерьмом получившийся результат, это бросает тень на неё саму.

Ещё один инсайдер отметил, что поведение Дакоты Джонсон наверняка примут во внимание в больших киностудиях. Вполне возможно, с девушкой в дальнейшем будут заключать более жёсткие контракты, из-за которых она не сможет комментировать негативный фон вокруг картин со своим участием как минимум во время проката.