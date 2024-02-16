Они испортили даже Сидни Суини: фильм «Мадам Паутина» оказался хуже «Морбиуса»

14 февраля в мировой прокат вышел фильм «Мадам Паутина». Его тут же прозвали худшей супергероикой последних лет — и зря.

В отличие от «Капитана Марвел 2», «Человека-муравья 3», «Синего жука» и прочих поделок, «Мадам Паутина» хоть немного развлекает. Правда, делает это не за счёт адекватного сюжета и хорошего экшена, а благодаря нелепостям, которые герои творят с максимально серьёзным лицом.

«Мадам Паутина»: где смотреть?

В России неофициальные показы стартуют с 22 февраля. Цифровая версия выйдет примерно в середине марта-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале ivideos. Права на видео принадлежат Sony.

Нелепости вываливают с самого начала

Трейлеры «Мадам Паутины» оставляли надежду на хороший супергеройский фильм, но режиссёр уже в завязке сильно занижает ожидания.

Всё начинается с учёной, которая с группой вооружённых людей ищет волшебного паука. Когда существо запирают в банке, проводник достаёт пушку и убивает спутников. К риторическому вопросу учёной «Что ты творишь?» злодей относится с вопиющей серьёзностью: несёт лютую чушь про тяжёлое детство и отсутствие шанса на хорошую жизнь — причём без какой-либо конкретики. Обычно негодяи вываливают подобную мотивацию хотя бы в середине фильма, но этот сразу показывает себя полным ничтожеством.

Мадам Паутина и подруги Фото: Sony

Дальше в кадре появляются чудные люди-пауки. Их движения смонтированы столь нелепо, что «Мадам Паутина» превращается в комедию. Монтажёр и режиссёр старались привести сцену в порядок, вот только чувством вкуса их не одарили.

Подобные ощущения порождает каждая сцена. Чего стоит первая драка, где девушка в смешном костюме размахивает клешнями, а героиня Сидни Суини дерётся ногами так забавно, будто снимается в старом сериале про «Могучих рейнджеров». При этом оператор пытается крутить камерой на манер «Апгрейда», но делает это неумело и лишь сильнее смешит зрителя.

Стиль повествования на том же уровне. Весь фильм Мадам Паутина раскрывает тайну своего происхождения (она дочь учёной из завязки) и вместе с подругами бегает от убийцы. Однажды она прячет напарниц по несчастью посреди леса. Знаете, что дамы делают через пару минут? Идут в кафе у заправки, забираются на столы и беззаботно танцуют. Тут стоило бы крутить пальцем у виска, но от абсурда истерично хохочешь.

Самый шаблонный злодей в истории Фото: Sony

Особенность в том, что в условных «Марвелах» вся съёмочная группа, начиная с Бри Ларсон и заканчивая последним уборщиком, попросту наплевала на фильм. Если команда видела проблему, то просто махала на неё рукой. Фильм «Мадам Паутина» так же плох, но все его промахи объясняются не ленью, а очаровательной бездарностью. В итоге новинка кажется этакой «Комнатой» Томми Вайсо, бестолковость которой стала фишкой и породила мемы.

Талант Сидни Суини не раскрыт

Глупый сюжет, шаблонный злодей, глуповатая Мадам Паутина — все эти огрехи можно и даже нужно принять. Так вы получите от просмотра специфическое, но всё же удовольствие.

Но вот простить скучную Женщину-паука в исполнении Сидни Суини попросту нельзя. В фильме присутствуют несколько воплощений героини, но ни одно не цепляет. Базовая версия напоминает серую мышку, супергеройская — Робина из худшего фильма про Бэтмена. На актрису, ставшую символом сексуальности, натянули обтягивающий костюм, но она всё равно не завораживает, а удивляет чудаковатостью.

Женщина-Паук в исполнении Сидни Суини Фото: Sony

«Мадам Паутина»: стоит ли смотреть?

В перечне жанров не заявлена комедия, но «Мадам Паутина» всё равно смешит. Вот почему зрители, обожающие мемы и абсурд, получат от просмотра удовольствие. Но если оценивать новинку серьёзно, то это тотальный провал во всём — от сюжета и экшена до актёрской игры.

Оценка «Мадам Паутины» — 3 из 10

Понравилось

Всё так плохо, что даже немного хорошо

Не понравилось