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Появился постер фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли

Журналист и видеоблогер Николай Солодовников, ставший известным благодаря YouTube-проекту «ещёнепознер» c авторскими интервью, представил детали своего дебютного фильма.

Картина получила название «Во сне ты горько плакал». Режиссёр также опубликовал постер фильма, на котором исполнитель главной роли Иван Ургант едет вместе с мальчиком на велосипеде.

Фото: Солодовников

Помимо Урганта, в фильме Солодовникова сыграли Полина Агуреева («Вызов», «Балет»), Леонид Бичевин («Груз 200», «Союз спасения», «Триггер») и Алёна Кучкова («Казанова», «Король и Шут»). Съёмки прошли летом в Санкт-Петербурге.

Это будет первая роль Ивана Урганта после закрытия его вечернего шоу на Первом канале весной 2022 года, исключая появление в телеспектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти».