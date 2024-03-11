PUBG: Battlegrounds переведут на движок Unreal Engine 5 и добавят разрушаемость окружения

В честь семилетия релиза королевской битвы PUBG: Battlegrounds разработчики игры выпустили дорожную карту, в которой раскрыли планы на дальнейшее развитие проекта.

Среди глобальных изменений стоит выделить желание авторов перевести игру с движка Unreal Engine 4 на его улучшенную версию — Unreal Engine 5. Разработчики PUBG также хотят улучшить античит, доработать ботов и ввести инструментарий для создания пользовательского контента.

Помимо этого, в PUBG: Battlegrounds до конца 2024 года должны появиться новые механики, помогающие выжить, а некоторые элементы окружения можно будет разрушить. В игру хотят ввести новые режимы, другую систему подбора игроков в матчмейкинге и другие детали уровня переработки системы стрельбы.