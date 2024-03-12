Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Шан-Чи 2» начнутся в 2025 году, фильм будет о путешествиях во времени — инсайдер

Съёмки «Шан-Чи 2» начнутся в 2025 году, фильм будет о путешествиях во времени — инсайдер
Комментарии

По данным известного инсайдера Даниэля Рихтмана, съёмочный процесс «Шан-Чи 2» стартует в 2025 году. Точную дату он назвать не смог.

Также Рихтман поделился любопытными деталями ленты. Если ему верить, важную роль в сюжете сыграют путешествия во времени. В каком виде это будет представлено, сказать трудно. Также в фильме ожидается появление Железного кулака.

Первая часть «Шан-Чи» вышла в 2021 году и получила массу положительных отзывов. Лента стала первой, в которой представили азиатского супергероя. Главную роль исполнил Симу Лю, он же должен вернуться к своему образу и в сиквеле.

Ленту снял Дестин Дэниел Креттон. Он тоже должен вновь выступить режиссёром «Шан-Чи 2». Даты выхода у картины пока нет.

Материалы по теме
«Кунг-фу панда 4» получился отличным мультиком, но плохим продолжением. Обзор фильма
«Кунг-фу панда 4» получился отличным мультиком, но плохим продолжением. Обзор фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android