Сюжет сериала Fallout от Amazon будет понятен новичкам серии — Тодд Говард

Совсем скоро состоится премьера экранизации Fallout — сериала от Amazon, действие которого разворачивается в культовой игровой вселенной после ядерной войны. По франшизе вышло уже девять игр, однако для понимания сюжета шоу проходить их будет не нужно.

Об этом рассказал глава Bethesda Game Studios и продюсер последних частей серии Тодд Говард. По его словам, насладиться сериалом смогут как фанаты серии, так и новички. Для первых это будет новая глава в истории франшизы, для вторых — входная точка во вселенную с самыми яркими её элементами.

Если вы поклонник серии, то для вас приготовлена следующая глава Fallout. Если вы не фанат и боитесь запрыгивать в игры, вы можете испытать всё самое лучшее в этой вселенной, нажав кнопку на пульте.

Премьера сериала Fallout состоится 11 апреля на Amazon Prime. В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день выхода.