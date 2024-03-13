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В «Дэдпуле 3» будет много шуток главы Marvel Studios Кевина Файги

В «Дэдпуле 3» будет много шуток главы Marvel Studios Кевина Файги
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Каран Сони, сыгравший таксиста Допиндера в «Дэдпуле 3», рассказал о знакомстве с главой Marvel Studios Кевином Файги. По словам актёра, Файги принимал большое участие в работе над лентой.

Сони подчеркнул, что был рад познакомиться с Файги. Он удивился, когда увидел его лично.

И я познакомился с Кевином Файги, я был на удивление поражён. Я подумал: «О боже, это он!». Я очень удивился.

Актёр отметил, что в ленте будет очень много шуток, притом многие из них придумал Кевин Файги. Они получились органичными и смешными, отметил Сони.

В фильме много шуток Кевина. У вас, вероятно, отличное чувство юмора, как и у него! И это здорово.

«Дэдпул 3» выйдет в прокат 26 июля 2024 года. Райан Рейнольдс вернётся к роли Дэдпула, а Хью Джекман вновь сыграет Росомаху.

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