Владельцы TikTok призвали американское правительство не блокировать приложение в США

В начале марта большинство членов комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США поддержали законопроект, позволяющий президенту Джозефу Байдену запретить китайское мобильное приложение TikTok. Это значит, что если решение поддержит палата представителей, то глава государства сможет полностью заблокировать популярную видеоплатформу в стране.

Судя по всему, в самом ByteDance, владельце TikTok, воспринимают потенциальный запрет очень болезненно. Недавно представители компании обратились к правительству США и заявили, что приложением пользуются более 150 млн американцев. По словам адвокатов китайской корпорации, TIkTok уже плотно вошёл в жизнь и быт жителей Америки, а в американском представительстве работают около 7000 человек. Возможная блокировка, по их словам, сильно ударит по американскому обществу в целом.

В китайской корпорации ещё раз заявили, что вопреки всем обвинениям приложение не собирает и не передаёт данные пользователей из США третьим лицам, включая правительство Китая. Впрочем, подобные заявления не спасли от блокировки TikTok в Индии три года назад, так что будущее платформы в стране всё ещё остаётся туманным.