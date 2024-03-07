В мае из TikTok исчезнет множество музыкальных треков — СМИ

Ассоциация музыкальных издателей предупредила членов организации об окончании соглашения с TikTok. Договор перестанет действовать уже 1 мая, и организация не собирается продлевать, расширять или формировать новую лицензию с платформой — об этом сообщает издание Billboard.

Окончание лицензии означает, что из TikTok пропадёт множество музыкальных треков. Лицензию Ассоциации музыкальных издателей используют в том числе известные независимые исполнители, однако о масштабах пропажи композиций пока ничего не известно. В организации заявили, что если авторы хотят продолжить лицензировать свою музыку для видеохостинга, то им необходимо заключить договор с платформой напрямую.

Ранее из TikTok пропала музыка Universal Music Group — в неё входят популярнейшие американские исполнители: от Тейлор Свифт до Дрейка и Metallica.