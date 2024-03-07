Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 7
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В мае из TikTok исчезнет множество музыкальных треков — СМИ

В мае из TikTok исчезнет множество музыкальных треков — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация музыкальных издателей предупредила членов организации об окончании соглашения с TikTok. Договор перестанет действовать уже 1 мая, и организация не собирается продлевать, расширять или формировать новую лицензию с платформой — об этом сообщает издание Billboard.

Окончание лицензии означает, что из TikTok пропадёт множество музыкальных треков. Лицензию Ассоциации музыкальных издателей используют в том числе известные независимые исполнители, однако о масштабах пропажи композиций пока ничего не известно. В организации заявили, что если авторы хотят продолжить лицензировать свою музыку для видеохостинга, то им необходимо заключить договор с платформой напрямую.

Ранее из TikTok пропала музыка Universal Music Group — в неё входят популярнейшие американские исполнители: от Тейлор Свифт до Дрейка и Metallica.

Материалы по теме
Из TikTok пропали песни Тейлор Свифт, Дрейка и других известных артистов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android